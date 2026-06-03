Легендарная река, рожденная в садах Эдема: геологи объяснили происхождение Евфрата

Евфрат, одна из четырех рек, которые в Книге Бытия связывают с райским садом Эдемом, обзавелся новой научной историей происхождения, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Nature Geoscience. Геологи нефтегазовой компании Chevron при поддержке ученых Техасского университета в Остине впервые подробно восстановили, как сформировалась эта река, сыгравшая огромную роль не только в библейской традиции, но и в истории древней Месопотамии.

Евфрат вместе с Тигром создал плодородную область, где около 6000 лет назад расцвели шумерская и ассирийская цивилизации. Но происхождение самой реки долго оставалось загадкой: следы ее древнего русла скрывали осадки, разломы и миллионы лет геологических изменений.

Исследователи использовали сейсмические изображения, спутниковые данные, геологические карты и отложения под Средиземным морем. Они выяснили, что когда-то на территории современной Турции и Сирии отдельно текли две большие древние реки — Палео-Карасу и Палео-Мурат.

Палео-Мурат появился более 16,5 млн лет назад, а Палео-Карасу — примерно 8,6–5,9 млн лет назад. Сначала они впадали не в современную систему Евфрата, а в цепочку озер.

Перелом произошел после сильных изменений в Средиземноморье около 5,3 млн лет назад, когда уровень моря резко упал, а тектонические силы изменили рельеф. Реки начали глубже врезаться в землю, озера могли прорывать природные барьеры, а мощные потоки переносили огромные массы осадков.

Около 1,6 млн лет назад древние русла наконец соединились и начали течь к Персидскому заливу. Так появился современный Евфрат — река, которая в мифах ведет к Эдему, а в геологии оказалась результатом катастроф и разломов.