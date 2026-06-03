Самые жуткие скорпионы в истории: найдены гиганты, которые поражают воображение

На территории современной Великобритании 415 млн лет назад жил гигантский скорпион Praearcturus gigas — длиной около 1 метра, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов лондонского Музея естественной истории в журнале Paleontology.

По размерам это существо было сопоставимо с лабрадором: обычная домашняя кошка достигает примерно 46 см в длину, лабрадор — около 91 см от носа до хвоста, а древний скорпион вырастал до 1 метра. Для сравнения, лошадь достигает примерно 2,4 метра. То есть перед человеком оказался бы не «жучок из-под камня», а настоящий членистоногий хищник размером с крупную собаку.

Клешни Praearcturus gigas превышали 16 см, и ученые считают, что он мог быть верховным хищником своего времени. Он жил еще до появления деревьев, когда жизнь на суше только начинала развиваться, а конкурентов среди крупных животных было мало.

Интересно, что окаменелости этого скорпиона хранились в музейной коллекции более 150 лет. Раньше его принимали за гигантского ракообразного, похожего на мокрицу. Но современные методы анализа и сравнение с новыми находками показали: это был именно скорпион и отдельный вид.

У животного нашли структуры на брюшке, похожие на элементы тела современных ракообразных. Это говорит о том, что Praearcturus gigas мог быть частично водным и легко перемещаться между водой и сушей.

Находки сделали в Херефордшире, Вустершире и рядом с Бреконом в Уэльсе. Открытие меняет представления о том, когда членистоногие начали достигать гигантских размеров: возможно, дело было не только в кислороде, но и в свободной нише фауны.