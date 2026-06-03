Вкус бронзового века: ученые вырастили дрожжи из кишечника мумии Этци и испекли из них хлеб

Исследователи из Италии обнаружили жизнеспособные микроорганизмы в замороженных останках знаменитого ледяного человека Этци, жившего более 5 тысяч лет назад. Как сообщает Yahoo News со ссылкой на агентство AFP, биологам удалось не только выделить четыре вида морозостойких дрожжей из кишечника древней мумии, но и успешно использовать их для выпечки хлеба на закваске. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP.

Уникальная находка в останках древнего человека

Ледяной человек Этци, живший до постройки египетских пирамид (более 5000 лет назад), был случайно обнаружен немецкими туристами в 1991 году в ледниках Южного Тироля на севере Италии. Благодаря идеальной естественной заморозке, его мумифицированное тело стало для науки редчайшим источником информации о жизни древних людей. В ходе последнего исследования итальянская научная группа обнаружила, что внутри замороженного тела Этци на протяжении тысячелетий сохранялась биологическая жизнь.

Дрожжи, выжившие в экстремальном холоде

В желудочно-кишечном тракте ледяного человека ученые зафиксировали четыре уникальных вида дрожжевых грибков. Главная особенность этих микроорганизмов заключается в их способности выживать и размножаться при стабильно отрицательных температурах. Автор исследования подтвердил, что микробы находились в анабиозе и сохранили полную жизнеспособность, несмотря на колоссальный временной отрезок.

Трехмесячный эксперимент с выпечкой хлеба

Биологи решили провести практический эксперимент и воспроизвели обнаруженные кишечные дрожжи в специальных лабораторных холодильниках, воссоздав для них привычную среду. Затем специалисты попытались приготовить на основе этих штаммов классическую хлебную закваску. На стабилизацию процесса и выведение жизнеспособной культуры у исследователей ушло три месяца, после чего они успешно испекли первую буханку хлеба на древнейших микроорганизмах.