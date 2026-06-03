Прицеп вместо парковочного места: находчивый автовладелец из Электростали нашел «идеальное» решение

Находчивый автовладелец из Электростали изобрел необычный способ закреплять за собой парковочное место в собственном дворе. О его приспособлении рассказали в паблике «Народные новости. Электросталь». REGIONS выяснил , насколько решение россиянина соответствует закону.

Можно предположить, что каждый автомобилист, наверное, не раз попадал в такую ситуацию: возвращаешься вечером с работы, хочешь поставить машину на привычное место, а оно уже занято чужим транспортом. Житель Электростали, как выяснилось, придумал, как выйти из положения. Он установил во дворе прицеп, на который и загоняет свою легковушку.

Как сообщается, электросталец использовал обычный автомобильный прицеп в виде платформы, оснащенный бортиком. Конструкция опускается и поднимается дистанционно — достаточно нажать кнопку на пульте. На такую тележку вполне комфортно заезжать и парковать легковой автомобиль.

Однако юрист Андрей Сизов пояснил REGIONS, что соседи находчивого автовладельца имеют законное право обратиться с жалобой в управляющую компанию. Специалист предупредил, что жителя могут обязать убрать этот парковочный агрегат. Кроме того, добавил он, не исключены и штрафные санкции.

«Установка цепочек, блокираторов, конусов или ящиков во дворах для „бронирования“ парковочного места — это прямое нарушение законодательства. С юридической точки зрения такие действия расцениваются как незаконное присвоение чужой собственности. Но и прицеп для этих же целей, как говорится, не прокатит», — уточнил Андрей Сизов.

Самовольный захват парковочного места, как пояснил юрист, квалифицируется по статье «Самовольное занятие земельного участка». Наказание в денежном выражении, по его словам, весьма чувствительное. При этом размер штрафа, уточнил эксперт, напрямую зависит от того, установлена ли для конкретной территории кадастровая стоимость.

Если кадастровая стоимость участка не установлена, напомнил юрист, законодательство предусматривает для нарушителей фиксированные суммы штрафов. Для обычных граждан, уточнил он, размер взыскания составит от 5 до 10 тыс. руб. Должностным лицам, по информации эксперта, придется заплатить от 20 до 50 тыс. руб. А для юридических лиц, добавил специалист, наказание окажется еще более серьезным — от 100 до 200 тыс. руб.

«Если стоимость земли официально зафиксирована в Росреестре, штраф для граждан будет исчисляться в процентах. Нарушителя ждет взыскание в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости захваченного участка, но в любом случае сумма штрафа не может быть меньше 5 000 рублей», — рассказал юрист.

Дворовые территории, как пояснил юрист, чаще всего относятся либо к общедомовому имуществу, либо к муниципальным землям. Ни один жилец, по его словам, не имеет законного права в одиночку огораживать себе место для стоянки или каким-либо иным способом захватывать его. Исключение, уточнил эксперт, возможно только при наличии официального протокола общего собрания собственников жилья и утвержденного проекта межевания территории.

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