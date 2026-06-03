В Раменском подберезовики пошли на две недели раньше срока

В Раменском округе зафиксировали аномально раннее появление подберезовиков. Как сообщается в паблике «Грибники Подмосковья», 2 июня местный житель обнаружил на собственном участке, расположенном в березовой роще, сразу несколько крепких молодых грибов — всего около шести штук, передает REGIONS .

Находка удивила даже бывалых любителей тихой охоты: обычно первые подберезовики в регионе начинали встречаться не раньше середины июня, а в этом году сезон сдвинулся примерно на две недели. Специалисты поясняют, что грибы делятся на весенние, летние и осенние виды, и хотя массовое плодоношение большинства съедобных разновидностей стартует в июле, погодные аномалии способны серьезно корректировать привычный календарь. Теплая погода, установившаяся в конце весны, по мнению микологов, и стала вероятной причиной столь раннего урожая.

Подберезовики — грибы, предпочитающие березовые и смешанные леса, — легко узнать по светло-бурой или рыжеватой шляпке и высокой мясистой ножке с характерными прожилками. Сезон их сбора обычно длится до конца сентября.