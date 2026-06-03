Газовый хлопок: медики оказали помощь незадачливому «мастеру» в Луховицах

Во вторник 2 июня в многоквартирном доме № 7 на улице Новой в селе Ловцы (Заречная часть округа Луховицы) произошел газовый хлопок. Мужчина 1986 года рождения самостоятельно менял гибкую подводку для газовой плиты и из‑за несоблюдения мер безопасности спровоцировал воспламенение в 11:05.

В результате инцидента повреждены балкон и окна в одной квартире. На место оперативно прибыли представители экстренных служб, включая бригаду скорой помощи и сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас», а также представители администрации муниципального округа Луховицы, «Луховицкой управляющей компании ЖКХ», организаций «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

Эвакуация жителей не потребовалась: целостность здания не нарушена, никакой угрозы соседним квартирам нет. Пострадавшего госпитализировали в Луховицкую больницу с ожогами рук и лица, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Представители экстренных служб и администрации муниципального округа напомнили жителям о важности соблюдения правил безопасности: любые работы с газовым оборудованием должны выполнять только специалисты. Самостоятельные ремонты и замены категорически запрещены. Также важно регулярно предоставлять доступ для ежегодной проверки газового оборудования.