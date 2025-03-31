Одиннадцать команд колледжей приняли участие в соревнованиях по волейболу в Подольске
Соревнования по волейболу среди студентов колледжей прошли в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске прошла универсиада по волейболу среди юношей, учащихся в колледжах и вузах городского округа. Об итогах турнира рассказали в администрации муниципалитета.
За победу в соревнованиях боролись 11 команд. В результате победу одержала команда колледжа МОКИТ. На втором месте спортсмены из колледжа РГУТИС. На третьем — ребята из колледжа «Московия».
«Я очень рад, что проводят такие турниры. Каждый из игроков выложился на максимум, вместе мы смогли показать настоящую командную работу», — рассказал первокурсник колледжа «Московия» Федор Бондарев.
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