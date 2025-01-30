Андрей Воробьев рассказал о поддержке спортивных тренеров в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам заседания коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области рассказал о поддержке спортивных тренеров в регионе.

«Поддержка тренеров. Мы подняли зарплаты 500 перспективных спортсменов на 60%, для 200 тренеров — на 45%. Ввели надбавки для лучших тренеров в школах — 5 тыс. руб. ежемесячно», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в области при поддержке федерального правительства строятся и обновляются спортивные объекты. В регионе реализуется одна из крупнейших программ капремонта, в рамках которой обновят 50 объектов по новому стандарту. 10 из них уже готовы.

Также в области создадут Центр поддержки одаренных спортсменов и уже запустили Школьную лигу. Это новый формат соревнований под руководством олимпийских чемпионов, чемпионов России и мастеров спорта.