Андрей Воробьев рассказал о поддержке спортивных тренеров в Подмосковье
Губернатор Подмосковья отметил важность развития сферы спорта
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам заседания коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области рассказал о поддержке спортивных тренеров в регионе.
«Поддержка тренеров. Мы подняли зарплаты 500 перспективных спортсменов на 60%, для 200 тренеров — на 45%. Ввели надбавки для лучших тренеров в школах — 5 тыс. руб. ежемесячно», — рассказал губернатор.
Он отметил, что в области при поддержке федерального правительства строятся и обновляются спортивные объекты. В регионе реализуется одна из крупнейших программ капремонта, в рамках которой обновят 50 объектов по новому стандарту. 10 из них уже готовы.
Также в области создадут Центр поддержки одаренных спортсменов и уже запустили Школьную лигу. Это новый формат соревнований под руководством олимпийских чемпионов, чемпионов России и мастеров спорта.
«В нем уже участвуют 13 округов, а в следующем году хотим охватить все Подмосковье», — заключил Воробьев.