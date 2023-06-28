Одинцовский городской округ стал лидером в сфере управления культурой и туризмом по итогам 2022 года

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом перед жителями муниципалитета. Он рассказал об итогах работы за 2022 год и обозначил планы на ближайшее время.

Большим блоком доклада стала сфера управления культуры и туризма. И в этой области Одинцово заняло первое место в Подмосковье по итогам прошлого года. К числе ключевых проектов 2022 года - открытие современного Дома культуры в поселке Горки-10. Его посетили уже больше десятка тысяч человек.

«Это не просто ДК, как мы привыкли их видеть. Это ультрасовременный культурно-досуговый центр – один из лучших в Подмосковье. С великолепной сценой, спортивным залом, удобными студиями для кружков и секций, с кафе и буфетом. Вся эта огромная инфраструктура направлена на одну цель – поддержать молодые таланты, сделать все для их развития и творческой реализации», – считает Андрей Иванов.

Также в 2022-м открылся обновленный Звенигородский Манеж. Музей-заповедник – редкий памятник уездной архитектуры ХIХ века. Он – единственное подобного рода здание во всем регионе. Реставрация прошла спустя 20 лет запустения, за это время Манеж медленно разрушался. Минкульт Подмосковья по поручению губернатора области Андрея Воробьева нашел подрядчика, который восстановил здание, сохранив его исторический облик.

Сейчас сфера культуры округа состоит более чем из сотни организаций, где трудятся 1600 человек. В школах искусств и музыкальных школах округа занимаются около 44,5 тысячи ребят от пяти до 18 лет.

А уже в этом году руководителей учреждений культуры Одинцовского округа отправят на обучение и повышение квалификации. Они будут знакомиться с лучшими практиками Подмосковья, чтобы потом внедрить их у себя на местах. Это направления кружковой работы – студии изобразительного искусства, хореографии, вокала, фотодела и даже технического творчества.

«Даю поручение профильному заместителю открыть в Доме культуры Горки-10 четыре новых направления – рисования, каллиграфии, 3Д-моделирования из картона и хореографии для малышей. Также совместно с МГИМО проработать концепцию открытия на базе Дома культуры колледжа креативных индустрий», – сказал глава округа.

Также в 2023 году в Одинцово продолжат приводить в порядок детскую школу искусств «Классика», детскую музыкальную школу и Центр культуры и досуга в Кубинке. А еще проведут капитальный ремонт центра «Новое поколение» в поселке Городок-17. Для Зареченской школы искусств закупят новые музыкальные инструменты.

Параллельно с этим в округе идет работа по созданию двух новых объектов культуры. В 2023-ем предстоит утвердить план строительства Дома культуры в Усово-Тупике на 505 человек, и создать проект музейно-просветительского центра в Голицыно.