«Одна чашка, одна вилка, один стул»: мать Гуменника шокировала подробностями быта чемпиона

Семья действующего чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника нарушила молчание на фоне волны обсуждений в соцсетях. В откровенной беседе с « Фонтанкой » родители спортсмена объяснили, почему тема его предполагаемого романа с Елизаветой Туктамышевой для них — табу, а заодно приоткрыли завесу над повседневной жизнью одного из самых непубличных фигуристов страны.

О личном — молчок

Отец фигуриста Олег Гуменник дал понять, что слухи, циркулирующие в интернете, в семейном кругу всерьез не воспринимают. По его словам, подобные разговоры совершенно не задевают и пусть герои сплетен разбираются с ними сами.

Мать спортсмена Елена оказалась чуть более многословной. Она пояснила, что в их семье действует жесткое правило: вопросы личной жизни не выносятся на публику. Эту границу когда-то установил сам Петр, попросив близких не давать комментариев о его отношениях. К обсуждениям в Сети Елена относится философски, заметив, что там готовы перемалывать абсолютно любые темы, поэтому переживать по этому поводу бессмысленно.

Один стул, одна тарелка

Куда охотнее родители рассказали о бытовых привычках чемпиона, которые могут шокировать поклонников. Выяснилось, что Петр Гуменник живет на удивление аскетично. В его квартире-студии царит минимализм, граничащий с консерватизмом. Мать в красках описала интерьер: в наличии имеется лишь один стул, одна чашка, одна тарелка и одна вилка. Когда женщина предложила купить второй стул, сын отреагировал с иронией, поинтересовавшись, из чего в таком случае будет есть гипотетический гость.

Елена Гуменник не без доли юмора добавила, что его будущей избраннице в таких условиях, вероятно, придется весьма непросто.

По словам родителей, фигурист вообще мало интересуется материальной стороной жизни и зарабатыванием денег. Они признались, что порой дают сыну советы по выбору ледовых шоу и управлению доходами, однако тот далеко не всегда прислушивается.

Петр Гуменник — воспитанник Вероники Дайнеко, чемпион России 2026 года, многократный обладатель финалов Гран-при и участник Олимпийских игр, где занял шестое место.