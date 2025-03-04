«Офицеры России» выступили против концерта Арбениной в Оренбурге

Общественная организация «Офицеры России» направила обращение к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», сообщило «РИА Новости».

Концерт рок-певицы и группы должен состояться в Оренбурге 30 марта. Причиной отмены общественники назвали негативное отношение Арбениной к проведению специальной военной операции (СВО), что, по мнению авторов обращения, недопустимо в рамках патриотической политики региона.

Следует отметить, что в 2024 году концерты Арбениной уже отменяли в некоторых городах России по инициативе местных властей. Так, например, выступление певицы не состоялось в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у певицы Ирины Дубцовой сорвались три концерта в Сибири по вине организаторов. Отмечалось, что артистка намерена подать в суд на человека, который не справился с организацией ее выступлений.