У певицы Дубцовой сорвались три концерта в Сибири по вине организатора
Mash: концерты певицы Дубцовой в Сибири сорвались из-за пропавшего организатора
Фото: [flickr.com]
В трех сибирских городах должны были состояться концерты Ирины Дубцовой, которые отменены по вине организатора. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В данный момент Дубцова находится вместе со всей своей командой в Мирном. Оттуда она должна была совершить тур по Сибири через Искитим, Юргу и Ленск. В каждом из этих населенных пунктов должен был состояться концерт певицы. В то же время главный организатор пропал со связи, а его подчиненные говорят, что у них нет необходимой для выступления аппаратуры и денег на ее приобретение либо аренду.
«Ирина сообщила поклонникам, что ответственные не смогли оплатить ничего, даже обратные билеты для артистки и сопровождения. Дубцова говорит, что ничего не заработала и вообще ушла в минус», — указал микроблог.
Его авторы утверждают, что певица планирует подать в суд на человека, по вине которого сорваны концерты.
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