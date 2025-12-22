Футбольный матч на Кубке африканских наций между Замбией и Мали едва не был омрачен серьезной травмой из-за чрезмерно эмоционального празднования гола. Как сообщает «Чемпионат» , нападающий сборной Замбии Патсон Дака, известный российским болельщикам по историческому матчу с московским «Спартаком», решил отметить забитый на последних минутах гол сальто, но неудачно приземлился на голову, опасно изогнув шею.

25-летний футболист, сравняв счет на 92-й минуте ударом головой, бросился праздновать успех. Нападающий исполнил серию эффектных сальто, но приземление вышло пугающим: игрок упал на шею и замер. Пока футболист неподвижно лежал на газоне, к нему подбежали партнеры, которые, не сразу осознав серьезность падения, принялись бурно праздновать гол вместе с ним.

При этом ситуация в действительности могла кончиться переломом, а травмы шеи в спорте — одни из наиболее опасных с очень долгосрочными последствиями.

Этот инцидент высвечивает важный практический аспект современного футбола — риск травм не только в игровых эпизодах, но и в моментах, казалось бы, чистой радости. Дака, который в ноябре 2021 года оформил покер (4 гола) в ворота «Спартака» в матче Лиги Европы, принеся «Лестеру» победу 4:3, на собственном опыте показал, как яркая индивидуальная эмоция может обернуться угрозой для карьеры.

Сейчас 25-летний форвард выступает за английский «Лестер Сити», а его имя навсегда вписано в историю российского футбола как автора одного из самых результативных выступлений против клуба российской премьер-лиги в еврокубках.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» может перейти в новый футбольный клуб.