Нападающий «Спартака» может перейти в «Сочи»

«Спартак» не прочь расстаться с 34-летним форвардом, который получает совсем немного игрового времени. Футболист принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка России, но в основном выходил на замену. В общей сложности Заболотный провел на поле 586 минут, то есть примерно шесть с половиной полных игр. Из них в чемпионате всего 155 минут. В активе форварда нет забитых мячей — только три результативные передачи.

Однако финальное решение о будущем Заболотного в «Спартаке» будет принимать новый тренерский штаб красно-белых.

Антон Заболотный уже выступал за «Сочи» в 2019–2021 годах. Этот период получился для нападающего весьма продуктивным, в 52 матчах за южан футболист забил 15 мячей и отдал 11 передач.

Ранее стало известно, что бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Эзекьеля Барко.