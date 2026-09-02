Оказавшийся в розыске тесть Прилучного выплатил долги из-за границы

Тесть актера Павла Прилучного — Аршак Брутян — продолжает числиться в международном розыске, несмотря на то что погасил почти все финансовые задолженности. По данным Super.ru, еще год назад отец актрисы Зепюр Брутян должен был ₽467 тыс. по налогам и кредитам. Сейчас его долг перед ФНС сократился до ₽62 тыс., еще ₽10 тыс. числится за административное правонарушение. Однако проблемы с законом у Брутяна не исчерпываются деньгами.

История с долгами началась в 2023 году, когда Аршак Брутян накопил крупную сумму по своему индивидуальному предприятию. В марте 2024 года его задержали в Москве по подозрению в незаконной организации азартных игр, но уже через несколько часов отпустили.

Летом прошлого года по той же статье — организация нелегального казино — Брутяна объявили в розыск. С тех пор мужчина находится в международном розыске, и этот статус сохраняется до сих пор, несмотря на то что почти все долговые обязательства перед государством и кредиторами он закрыл.

Таким образом, формально финансовая нагрузка снижена, но юридический статус беглеца остается прежним.