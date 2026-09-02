Каша против инфаркта: ученые назвали два продукта, которые чистят сосуды лучше таблеток

Всего шесть недель на овсянке или ячмене — и сердце начинает работать иначе: ученые выяснили, что привычная каша способна понижать давление, чистить кровь от вредного холестерина и гасить воспаление в сосудах, причем каждый злак делает это по-своему. Об этом сообщает Nutrients.

Международный журнал Nutrients опубликовал результаты двойного слепого рандомизированного исследования, в котором 68 взрослых добровольцев на протяжении полутора месяцев питались по разным схемам. Одну группу кормили контрольным рационом, вторую ежедневно дополняли продуктами из цельнозернового овса, третью — из цельнозернового ячменя. Итоги показали, что оба злака дают реальные, хотя и разные, преимущества для сердечно-сосудистой системы.

У тех, кто сидел на овсяной диете, заметно улучшился липидный профиль: снизилось общее количество «плохого» холестерина (LDL), а главное — уменьшилась доля мелких частиц LDL, которые считаются самыми опасными, потому что они легче застревают в стенках артерий. Общий уровень LDL упал в среднем на 11,2 миллиграмма на децилитр по сравнению с контрольной группой, правда, этот показатель не дотянул до строгой статистической значимости — но тенденция явно в пользу овса.

Ячмень отличился по-другому. У его поклонников снизилось диастолическое давление — примерно на 3 миллиметра ртутного столба. Кроме того, упал уровень маркера, который указывает на воспаление сосудистой стенки, а это один из ключевых триггеров атеросклероза и инфарктов. Авторы работы подчеркивают: овес и ячмень не дублируют, а дополняют друг друга, словно два бойца в одном отряде.

Секрет, по всей видимости, в бета-глюкане — растворимой клетчатке, которая содержится в обоих злаках. Она связывает холестерин в кишечнике и не дает ему всасываться, а заодно успокаивает воспалительные процессы.



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