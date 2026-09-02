Листья — не мусор: эколог МГУ объяснил, почему их нельзя убирать перед зимой

Осенью большинство дачников и городских служб воспринимают опавшие листья как мусор, который нужно срочно вывезти. Однако в природе все устроено иначе. Заместитель директора Ботанического сада МГУ, кандидат биологических наук Александр Раппопорт в беседе с REGIONS объяснил, почему листовой опад — это не просто скопление сухой травы, а важнейшая часть экосистемы, которая работает как природный утеплитель и кормовая база для почвенных организмов.

По словам эксперта, слой листвы создает воздушную прослойку, которая не дает почве быстро отдавать тепло. В естественных лесных экосистемах земля под такой подстилкой промерзает значительно меньше, а температура там держится близкой к нулю. Кроме того, зимой процесс разложения опада не останавливается полностью. Микроорганизмы и почвенная фауна продолжают перерабатывать листья, выделяя небольшое количество тепла, что также смягчает условия для обитателей верхних слоев почвы.

Почему листья нельзя убирать подчистую:

Подстилка защищает корни растений от промерзания.

В ней зимуют микроорганизмы и мелкие почвенные животные.

Листья служат пищей для почвенной фауны и участвуют в круговороте веществ.

Зимой растения продолжают терять влагу, и корням нужна незамерзшая почва.

Полное удаление опада нарушает естественный цикл и обедняет землю.

Раппопорт подчеркнул, что убирать листву полностью со всех участков не только не обязательно, но и вредно. Исключение — случаи, когда опад может стать средой для распространения вредителей или болезней. Однако там, где листья не мешают растениям, их стоит оставить — это естественная защита почвы, которая помогает сохранить здоровье сада и леса без лишних усилий.