Три тонны древних костей извлекли из крымской пещеры: среди них череп гигантской гиены и саблезубые кошки

Крымская пещера, вскрытая при строительстве трассы, оказалась настоящей сокровищницей ледникового периода — палеонтологи достали из нее три тонны останков древних хищников и копытных, которые бродили по полуострову полтора миллиона лет назад. Об этом сообщает «КП — Крым».

«КП — Крым» сообщает о впечатляющих итогах восьмилетних раскопок в пещере «Таврида», что в поселке Зуя. Уникальное местонахождение обнаружили случайно в 2018 году, когда прокладывали скоростную трассу. С тех пор ученые из Палеонтологического института РАН подняли на поверхность около трех тонн окаменевших костей. Временную экспозицию уже подготовил Палеонтологический музей Москвы.

Среди главных трофеев — почти целый череп и шейные позвонки гигантской гиены, а также кости саблезубых кошек, молодой антилопы, древних птиц и летучих мышей. Все эти создания обитали в Крыму в эпоху раннего плейстоцена — примерно 1,8–1,6 млн. лет назад. Это один из немногих в мире слоев, где сохранилась такая плотная запись той эпохи.

Сегодня «Таврида» считается самым крупным в России и одним из крупнейших в мире местонахождений костных остатков этого периода. Однако работа далека от завершения: по словам палеонтолога Богдана Зайцева, специалистам предстоит разобрать еще не менее трех тонн концентрата — грунта и окаменелостей, который скопился за годы изысканий.



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