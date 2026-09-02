Сергей Собянин: московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медицинских снимков в России

Он напомнил, что в 2024 году была создана цифровая платформа «МосМедИИ» для дистанционного анализа лучевых исследований с использованием искусственного интеллекта. Ей пользуются уже 2,5 тыс. медицинских организаций в 75 субъектах РФ и в ряде федеральных медицинских центров.

«Регионы получили доступ к быстрой и эффективной диагностике без необходимости самостоятельных разработок», - подчеркнул Собянин.

Вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко он посетил московский Центр диагностики и телемедицины. Одним из его важнейших подразделений является референс-центр лучевой диагностики — первый в России и один из самых крупных в мире. В нем работают рентгенологи, описывающие лучевые исследования в круглосуточном режиме. Также с главами Краснодарского края, Нижегородской и Тюменской областей и ЯНАО обсудили вопросы практического использования платформы «МосМедИИ».

«Сейчас платформа предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Большинство из них способны выявлять на одном снимке до 14 различных патологий. В частности, ИИ может определить такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние, пневмоторакс, злокачественные образования легких, очаги затемнения в грудной клетке, рак молочной железы, аневризма аорты. В конечном результате расшифровку ИИ подтверждает врач-рентгенолог медицинской организации. Таким образом, окончательное решение всегда остаётся за специалистом», - рассказал Собянин.

Он отметил, что на обработку большей части снимков требуется не более 5 минут. До этого на расшифровку могло уходить несколько дней. В целом система обработала уже более 18 млн исследований по всей стране. Ежемесячно столичные ИИ-сервисы расшифровывают 1,4 млн исследований. Около 80% из них — из регионов. Это составляет четверть всех снимков, которые выполняются в России.