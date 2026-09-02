Шире, светлее и безопаснее: в Болшево пешеходный мост получит вторую жизнь

В микрорайоне Болшево подходит к концу реконструкция пешеходного моста, соединяющего улицы Прудную и Школьную. Сооружение длиной 116 метров, построенное еще в 1970-х, готовится обрести вторую жизнь. Работы стартовали несколько месяцев назад, и сейчас строительная готовность объекта оценивается в 50–55%. Завершить реконструкцию и открыть переправу для пешеходов планируют 15 сентября 2026 года, пишет REGIONS .

По данным директора МБУ «Автобытдор» Рината Мунасипова, на объекте трудятся девять человек. Рабочие монтируют силовой металлический каркас, устанавливают ступени и листовое покрытие. Каждый сварной шов сразу обрабатывают краской, чтобы защитить металл от коррозии, а после завершения конструкцию дополнительно покроют защитной эмалью. Для реконструкции потребовалось около 30 тонн металла.

Что изменится после открытия:

Ширина моста увеличится до 2 метров на всем протяжении.

Появится пандус для маломобильных граждан.

Установят скамейки для отдыха и контейнеры для мусора.

Количество осветительных точек увеличится.

Обновленное покрытие обеспечит безопасность в любое время года.

По словам представителя подрядной организации, работы идут по графику. Мост, который долгие годы связывал две части микрорайона и требовал обновления, вновь станет комфортной и современной переправой. После открытия пешеходы смогут оценить не только расширенную ширину, но и новые удобства, включая освещение и зоны отдыха. Реконструкция стала частью программы по обновлению городской инфраструктуры Королева.