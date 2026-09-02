Украинские угрозы гражданской авиации получили жесткий ответ в Госдуме — генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что единственный способ сделать российское небо недосягаемым для дронов — это перерубить все западные каналы поставок вооружений Киеву, от портов до тоннелей. Об этом сообщает НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях предупредил, что воздушное пространство над Россией становится полностью опасным для международных рейсов и де-факто скоро закроется. Но депутат Госдумы и член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя это заявление, перевел разговор в практическую плоскость. По его словам, Киев сам не способен создать такую угрозу — за ним стоят страны НАТО, которые исправно снабжают Украину как беспилотниками, так и ракетами.

Соболев подчеркнул, что вступать в количественную гонку с противником — бессмысленно. Важнее наращивать эффективность уничтожения целей и завоевывать господство в воздухе там, где наступают российские войска. Но ключевой удар по проблеме, по мнению парламентария, должен прийтись по логистике противника. Он призвал перекрыть все маршруты, которыми западное оружие поступает на Украину — портовые терминалы, железнодорожные станции, мосты и тоннели. Только тогда поток БПЛА и ракет иссякнет, и небо России снова станет спокойным.

Генерал-лейтенант также добавил: необходимо ускорить выполнение целей специальной военной операции. Как только они будут достигнуты, вопрос защиты воздушного пространства снимут автоматически.



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