Сушить или морозить: грибник из Подмосковья раскрыл хитрости по заготовкам на зиму

Урожай грибов собран, и перед каждым грибником встает главный вопрос: как сохранить лесные трофеи на зиму? Сушка и заморозка — два самых популярных способа, но выбор зависит от вида грибов и будущих блюд. Грибник со стажем из Подмосковья Александр Чуканов поделился с REGIONS четкими рекомендациями: какие грибы отправить в сушку, а какие — в морозилку, чтобы они не потеряли вкус, не стали резиновыми и не горчили.

По словам Александра Чуканова, сушка — идеальный выбор для трубчатых грибов с плотной структурой. При высыхании влага уходит, а вкус и аромат концентрируются. Лучшие кандидаты — белые грибы, подосиновики и подберезовики. Белые становятся еще более ароматными и хранятся до года, подберезовики слегка темнеют, но вкус не теряют. А вот маслята сушить не стоит: они становятся слишком жесткими, их лучше мариновать или замораживать после варки.

Заморозка подходит для пластинчатых грибов и тех, кто при сушке теряет текстуру. Опята отлично переносят морозилку, лисички требуют бланшировки, чтобы убрать горечь, а вешенки и шампиньоны можно замораживать сырыми.

Чек-лист по заготовке:

Перед сушкой грибы не мыть — только протирать влажной тканью или счищать грязь ножом.

Сушить в духовке при 50–60°C с приоткрытой дверцей 4–6 часов.

Хранить сушеные грибы в стеклянных банках с плотной крышкой до 2 лет.

Пластинчатые грибы перед заморозкой отваривать или бланшировать.

Обсушивать на полотенце, раскладывать порционно по 300–500 г и подписывать.

Хранить при -18°C не более года.

Грибник предупреждает: не стоит замораживать грибы большими пакетами. Разморозить все ведро невозможно, а повторная заморозка убивает вкус и текстуру. Лучше разложить по небольшим порциям — ровно на один суп или жаркое.

Сравнительная таблица

Критерий Сушка Заморозка Вкус Концентрированный, интенсивный Близкий к свежему Аромат Сильный, насыщенный Свежий, но менее выраженный Текстура Требует замачивания, упругая Мягкая, сочная Хранение До 2 лет при комнатной температуре До 1 года в морозилке Лучшие виды Белые, подосиновики, подберезовики Опята, лисички, вешенки, шампиньоны

Правильный выбор метода заготовки позволяет сохранить не только вкус и аромат лесного урожая, но и его питательную ценность. Как подчеркивает Чуканов, универсального способа не существует: белые грибы раскрываются в сушке, а опята — в морозилке. Главное — учитывать особенности каждого вида и не пренебрегать подготовкой, будь то бланшировка или тщательная просушка. Тогда зимой на столе окажется не просто грибная масса, а полноценный ингредиент для супов, соусов или жаркого.