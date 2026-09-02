Хитрецы с тарой и бензин «по-братски»: в российском городе появилась новая порода автохамов

В Екатеринбурге желание заправиться быстрее всех породило новое явление — «канистроводов». Так называют водителей, которые не хотят стоять в очередях на АЗС и проникают к колонкам с принесенной тарой, минуя общий затор. На заправке «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов корреспондент наблюдал за этим два часа. Сотрудница станции отчитывала мужчину, который перелез через забор, чтобы заправить канистры, а потом еще и вернулся к колонке на машине, объехав очередь под знак «кирпич». Подробности об этом явлении собрала редакция Е1.RU .

Хитрости у колонок

Инцидент на Космонавтов, 1 оказался показательным. Автомобиль нарушителя стоял у шланга, пока пешие сообщники с пустыми канистрами и пятилитровками подходили через забор. Затем водитель отъехал, покружил по территории, проехал под «кирпич» и вернулся к той же колонке, чтобы заправить уже собственный бак. Освободившееся место из очереди никто занять не успел. Сотрудница АЗС заметила махинацию, выбежала и принялась отчитывать нарушителя.

«Машина его где? Вы зачем через забор перелезаете? Очередь занимайте!» — кричала она.

Мужчина с южным акцентом оправдывался:

«Там на дороге. Не через забор я, через дорогу приехал, очередь отстоял»

Но рядом стояла емкость, уже полная бензина. По регламенту заправки заливать топливо в тару не запрещено — до 40 литров в специальные металлические или пластиковые канистры. Но лезть мимо очереди нельзя.

Что происходит на заправках:

Водители проезжают под запрещающие знаки и выходят в начало очереди с канистрами.

После заправки бака многие наполняют еще и тару, увеличивая время ожидания.

К дождавшимся колонки подбегают люди с канистрами и просят залить «по-братски».

На сайтах объявлений появились услуги по доставке бензина к автомобилю.

Водители, простоявшие в пробках часы, злятся на «канистроводов». В чатах на Яндекс Картах жалуются:

«Екатерина, согласен, мы как лохи последние потом бензовоз ждем», — ответил пользователь.

Федеральный уровень

Ситуацию обсуждают уже в правительстве. 31 августа вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по рынку нефтепродуктов с участием свердловского губернатора Дениса Паслера. Причина дефицита — сбой в логистике: «ЛУКОЙЛ» сократил поставки, независимые заправки остались без топлива. Лимиты обещают увеличить, но перенастройка цепочек займет время. Уже на следующий день очереди вряд ли исчезнут.