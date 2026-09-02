Адвоката задержали за обман участников СВО на миллионы рублей

В Адыгее бывший адвокат Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным регионального УФСБ, юрист предлагал участникам СВО содействие в увольнении из армии и брал за это баснословные суммы, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Оперативники пресекли противоправную деятельность адвоката, который использовал доверие военнослужащих в корыстных целях. По версии следствия, он убеждал клиентов, что способен помочь им добиться увольнения из рядов Вооруженных сил. Стоимость такой «услуги» составляла ₽2 млн с каждого человека. После получения денег обвиняемый не предпринимал никаких реальных действий для выполнения обещанного.

Мошенническая схема вскрылась в ходе проверки, инициированной сотрудниками ФСБ. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные дополнительные эпизоды. Правоохранители проверяют, не пострадали ли от действий адвоката другие военнослужащие. Дело находится на контроле в УФСБ по Республике Адыгея.