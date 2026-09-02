Зеленые гости по кличке Игорь стали изучать квартиры жителей Павловского Посада

Павловский Посад переживает нашествие необычных гостей — богомолов. Эти экзотические насекомые, раньше встречавшиеся преимущественно на юге России, все чаще появляются в подъездах и квартирах местных жителей. Одна из горожанок Елена Рыкова обнаружила богомола на комнатном растении, дала ему имя Игорь и решила оставить у себя. Биолог в беседе с REGIONS пояснили интерес зеленых насекомых к жилищам людей.

По словам Елены Рыковой, встреча с богомолом стала полной неожиданностью. Насекомое сидело на домашнем цветке, и женщина, удивившись, решила не выгонять, а оставить необычного питомца. Теперь Игорь стал частью ее повседневной жизни.

Биолог Ирина Сидорова пояснила, что распространение богомолов в центральной части страны — яркий индикатор климатических перемен. Эти насекомые предпочитают теплые условия, и их продвижение на север говорит о том, что температура в регионе стала более благоприятной для их существования.

Почему богомолы появляются в домах:

Ищут укрытие и тепло с наступлением холодов.

Привлекаются комнатными растениями и насекомыми в квартирах.

Мигрируют на север вслед за изменением климата.

В городской среде находят больше корма и убежищ.

Их появление в Подмосковье фиксируется все чаще в последние годы.

Специалист предупредила, что распространение новых видов в регионе может повлечь изменения в экосистеме. Пока это явление скорее удивляет, чем тревожит жителей. Павловопосадцы с интересом наблюдают за необычными соседями и уже гадают: Игорь останется единственным представителем своего вида в городе или вслед за ним последуют другие Игори.