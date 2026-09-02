Эксперт предупредила, что увольнение «в никуда» обернется месяцами без зарплаты

Российский рынок труда превращается в минное поле для самонадеянных смельчаков — HR-аналитик предупредила, что увольнение без запасного варианта сейчас грозит многомесячной безработицей и падением доходов, а конкуренция за вакансии только ужесточается. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося дала жесткий совет всем, кто подумывает хлопнуть дверью. По ее словам, уходить «в никуда» сегодня — это не про свободу, а про риск остаться у разбитого корыта. Эксперт пояснила, что поиск работы растянулся во времени, и даже если предложение поступит, зарплата на новом месте может оказаться на 10–20% ниже привычного уровня. Компании пересматривают бюджеты, расширение штатов почти остановилось, а дополнительные задачи теперь просто перекладывают на плечи уже работающих сотрудников.

Киося прогнозирует, что до конца 2026 года и в следующем, 2027-м, число вакансий на российском рынке сократится еще на 10–15%. При этом в наиболее конкурентных сферах борьба за каждое место станет еще острее. Аналитик сравнила увольнение без новой работы с прыжком с парашютом без запасного — можно приземлиться, а можно и застрять в воздухе на месяцы. Она подчеркнула, что сейчас не время для спонтанных решений, особенно если у человека есть ипотека, кредиты или семья.

Руководители фирм, по данным Киося, стали реже идти на повышение окладов — рост издержек и налоговая нагрузка заставляют их экономить на персонале. Вместо найма новых людей они предпочитают дожимать имеющиеся ресурсы. Поэтому даже квалифицированным специалистам не стоит рассчитывать на мгновенный оффер с золотыми горами.



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