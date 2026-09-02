Риск болезни Альцгеймера научились определять по глазам

Будущую болезнь Альцгеймера можно заметить задолго до первых симптомов — по снимкам сетчатки глаза. К такому выводу пришли ученые под руководством инженера-биомедика Руогу Фан из Университета Флориды. Они применили машинное обучение для анализа более 62 тысяч фотографий сетчатки и выявили особенности, связанные с повышенным риском развития деменции. Среди них — жесткость сосудов, истончение зрительного нерва и сужение артерий. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer’s Disease.

В исследование вошли данные более 40 тысяч участников UK Biobank. Программа оценивала 12 факторов риска, включая возраст, пол, курение, качество сна, употребление алкоголя, депрессию, индекс массы тела и артериальное давление. Модели показали, что некоторые изменения сетчатки коррелируют с предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Какие особенности сетчатки оказались значимыми:

Повышение жесткости кровеносных сосудов.

Снижение плотности капиллярной сети.

Истончение зрительного нерва.

Сужение мелких артерий и артериол сетчатки.

Авторы подчеркивают, что обнаруженные связи требуют дальнейшей проверки и пока не позволяют делать окончательные выводы о причинах изменений. Однако метод уже привлекает внимание: фотографии сетчатки регулярно используют при диабете, глаукоме и катаракте. Если снимки действительно содержат информацию о риске деменции, они могут стать дополнительным инструментом для наблюдения за состоянием мозга. Пока речь не идет о постановке диагноза до появления симптомов, но технология дает надежду на раннее выявление группы риска и своевременную профилактику.