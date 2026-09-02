Четыре лаборатории для юных гениев: в Ивантеевке открылась «Школа креативных индустрий»

Церемонию открытия посетили глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители и председатель Совета депутатов Артем Садула. Гости первым делом заглянули в студию дизайна, где преподаватели продемонстрировали лазерный гравер. На этом оборудовании ученики будут создавать сложные макеты, прототипы и кастомизировать предметы интерьера из дерева, акрила и других материалов.

Следующей остановкой стала музыкальная лаборатория. Здесь школьникам показали полный цикл создания трека — от записи семплов и работы на MIDI-клавиатуре до сведения дорожек на профессиональном пульте. Педагоги пояснили, что для старта не нужно классического музыкального образования: современные цифровые станции позволяют писать электронную музыку с нуля.



Четыре направления новой школы:



• Студия дизайна — лазерная гравировка, макетирование, работа с материалами.

• Музыкальная лаборатория — создание электронной музыки, запись и сведение.

• Студия фото и видео — профессиональная обработка RAW, цветокоррекция, монтаж.

• Производственный павильон — хромакей, 4K-камеры, стедикамы для клипов и репортажей.



Красноцветов подчеркнул, что главная ценность площадки — оснащение реальным индустриальным оборудованием, которое позволяет сразу применять навыки на практике. Теперь юным жителям Ивантеевки не нужно ездить в Москву, чтобы освоить профессии саунд-продюсера или моушн-дизайнера. Обучение строится на проектной работе: вместо абстрактных упражнений школьники создают портфолио для поступления в профильные вузы и колледжи. Лучшие работы могут попасть на региональные и всероссийские конкурсы.