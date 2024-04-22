Около 1,2 тысячи заявок поступило на участие в фестивале «Город танцует в парках»

Порядка 1,2 тысячи заявок было принято на участие во втором региональном фестивале современного танца «Город танцует в парках». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Прием заявок длился две недели и уже завершился. В общей сложности желание поучаствовать в мероприятии изъявили 719 коллективов из пятидесяти пяти муниципалитетов региона.

Очный этап фестиваля будет проходить в мае и июне на территориях 30 парков Подмосковья. Мероприятие завершится в начале сентября. В последний день будут объявлены победители фестиваля.

Худрук проекта — заслуженный артист России Егор Дружинин. Фестиваль организует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».