Около 260 наименований книг было издано в Рязанской области в прошлом году

В минувшем году году в Рязанской области было издано почти 260 разных наименований книг, что более чем на 30 больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что общий тираж превысил 79 тыс. экземпляров, также 2/3 книг составила научная и учебная литература, на долю которой пришлось 36% общего годового тиража.

Отмечается, что по количеству печатных единиц книжной продукции регион находится на восьмой строчке рейтинга в ЦФО, а по тиражности книг в расчете на сто жителей — третье.

Добавляется, что это касается официально зарегистрированных изданий в Российской книжной палате. По итогам прошлого года по объемам переизданий и тиражам наиболее востребованными авторами стали Федор Достоевский, Агата Кристи и Эрих Мария Ремарк, среди литературы для детей — Корней Чуковский, Александр Пушкин и Эдуард Успенский.