Около 42 тысяч человек посетили государственные музеи Подмосковья в период праздников

Около сорока двух тысяч человек посетили государственные музеи Подмосковья в период новогодних праздников со второго по восьмое января. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.

«Мы видим стабильный интерес со стороны жителей и гостей Московской области к выставкам в наших госмузеях во время новогодних праздников», - отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, лидером по числу посетителей стал «Новый Иерусалим». В нем за указанный период побывали одиннадцать с половиной тысяч человек. На втором месте — Звенигородский государственный музей-заповедник, а на третьем — Серпуховский историко-художественный музей. Эти учреждения посетили около 8,4 тысячи и порядка пяти тысяч человек соответственно.