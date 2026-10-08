Жителям Московской области рассказали о дорожной обстановке вечером
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в четверг, 8 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону Москвы, на Лобненском и Букинском шоссе в Лобне, Рублево-Успенском, Новорижском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов в обе стороны, Пятницком шоссе в сторону области.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.