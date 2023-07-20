Порядка пяти тысяч человек посетили фестиваль художественных ремесел и туризма «МастерОК» в Подмосковье

В Центральном парке культуры и отдыха в Богородском округе прошел фестиваль художественных ремесел и туризма «МастерОК», посетителями которого стали около пяти тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что свои работы на мероприятии представили более 50 мастеров, которые приехали из разных регионов России. Так, на фестивале посетители увидели предметы декоративно-прикладного творчества, продукцию гжели и керамики, ногинской сыроварни и компании «Богородский пряник». Для гостей также провели различные мастер-классы, а туристский информационный центр — экскурсию по городу с посещением магазина «Мамонтовская сыроварня» и дегустацией его продукции.

Отметим, что фестиваль прошел при информационной поддержке Минкульттуризма региона.