Около 500 фанатов Паши Техника начали скандировать его имя у храма

Приблизительно 500 фанатов Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, прибыли к церкви Петра и Павла в Лефортове. Большинство из них — молодежь. Поклонники принесли на церемонию прощания красные гвоздики с траурными лентами. Доступ внутрь пока ограничен, сообщил телеграм-канал SHOT.

У входа в церковь, где проходит отпевание Паши Техника, возникла серьезная давка. Некоторые школьники перелезают через ограждение, чтобы попасть внутрь. Очередь из желающих проститься тянется до станции метро «Лефортово».

У гроба Павла Ивлева собрались его родственники и друзья. Мать музыканта не смогла сдержать слез в храме. На церемонию прибыла и экс-супруга артиста. Ева Карицкая поделилась, что чувствует себя некомфортно на данном мероприятии.

К церкви подъехал Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, который был близким другом Ивлева. Пианист рассказал, что Павел был крещен в этой церкви.

После завершения отпевания тело музыканта будет доставлено на Николо-Архангельское кладбище, где покоятся его родственники.

Ранее сообщалось, что в доме Паши Техника в Таиланде нашли жуткую вещь.