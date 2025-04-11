В доме Паши Техника нашли жуткую вещь

В телеграм-канале Евы Карицкой, экс-супруги Паши Техника, появилось сообщение о жуткой находке на территории дома рэпера в Таиланде. Карицкая сообщила, что приехав за документами и телефоном бывшего мужа, она обнаружила окровавленный матрас.

Общественность продолжает обсуждать внезапную кончину Паши Техника, похороны которого состоятся сегодня в Москве. Ева Карицкая, бывшая жена музыканта, делится все новыми шокирующими деталями последних дней Павла.

Она сообщила, что, собравшись с духом, все же отправилась за документами покойного экс-супруга и увидела во дворе его жилища окровавленный матрас. Карицкая не знает, кому принадлежит кровь и что происходило в доме.

Она подчеркнула, что причиной произошедшего стала безответственность определенных лиц, чьи имена она пока не готова озвучить.

Ранее сообщалось, что прощание с Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортове 11 апреля.