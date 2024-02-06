Около 75 тысяч человек посетили государственные музеи Подмосковья в январе

Порядка 75 тысяч человек посетили государственные музеи Подмосковья по итогам прошлого месяца. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Наибольшей популярностью пользовался «Новый Иерусалим». Его посетили 16,5 тысячи человек.

Также в лидерах — Звенигородский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Их посетили 16 тысяч, 8,6 тысячи и 6,8 тысячи человек соответственно.

Сейчас в «Новом Иерусалиме» продолжает работать масштабная выставка «Формула Руси 17/20». В экспозиции представлено две с половиной сотни работ из 19 российских музеев, а также из частных коллекций.