«Около пяти громких хлопков»: в Анапе ПВО уничтожает цели над Черным морем

В районе Анапы подразделения противовоздушной обороны отражают воздушную атаку со стороны Украины с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как передают очевидцы, в прибрежной зоне Черного моря раздалось порядка пяти мощных взрывов, от которых в некоторых дворах сработала автосигнализация.

За текущий день сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, включались в Анапе трижды. Кроме того, звуки тревоги были слышны и в отдельных микрорайонах Сочи. В связи с сохраняющейся угрозой работа аэропортов Краснодара и Сочи приостановлена — вылеты и прилеты временно не осуществляются.

На данный момент официальные ведомства не предоставляли данных о возможных пострадавших или разрушениях на земле.

Ранее сообщалось о том, что над пятью регионами России сбили более 30 украинских дронов.