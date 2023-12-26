Около семи тысяч человек посетили тематические дни Подмосковья в парке «Зарядье»

«Были организованы дегустации подмосковных гастрономических брендов, проведены 19 мастер-классов, 10 викторин и розыгрыши. Гостями подмосковных стендов стали почти семь тысяч человек. Мы пригласили их отдохнуть в Подмосковье в эти новогодние праздники и надеемся, нам удалось всех и заинтересовать, и удивить», — подчеркнул глава ведомства Василий Кузнецов.

Купол туристско-информационного центра «Зарядье», пространство внутри и стенды городских округов оформили в единой стилистике «Зима в Подмосковье». Отметим, что мероприятие прошло в рамках совместного проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Его этим летом запустили Минкульттуризма Подмосковья и московский Комитет по туризму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.