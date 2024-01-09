Около ста благотворительных «Горьковских елок» прошло в учреждениях культуры Нижегородской области

Почти сто благотворительных мероприятий «Горьковские елки» прошло в учреждениях культуры Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что мероприятия были организованы региональным Минкультом.

Отмечается, что участниками праздничных программ стали свыше 4,5 тыс. детей.

Добавляется, что годом ранее было проведено свыше 40 таких мероприятий, которые посетили около полутора тысяч детей.