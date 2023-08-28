Около трех тысяч человек посетили фестиваль «Гуслицкий хмель» в Подмосковье

Ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель», который прошел в деревне Степановка в Орехово-Зуевском округе, посетили около трех тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Для посетителей подготовили хмельную ярмарку, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы, дегустацию меда и кваса и не только. Кроме того, в рамках фестиваля была представлена концертная программа, на которой выступили музыкальные, танцевальные и песенные коллективы. Отметим, что мероприятие направлено на возрождение интереса населения к традициям и истории Руси, оно прошло при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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