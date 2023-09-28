Около тысячи жителей Подмосковья посетили экскурсии в парках во Всемирный день туризма

Почти тысяча жителей Московской области посетили экскурсии, которые проходили в более чем 20 парках региона Во Всемирный день туризма. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Так, например, в парке Малевича в Одинцово посетители смогли ознакомиться с арт-объектами выставки современного искусства «При чем тут Малевич?», гости парка усадьбы Кривякино в Воскресенске — посетить экскурсии, посвященные миру литературы. В парке «Елочки» в Домодедово экскурсанты посетили тайную кладовую Театральной галереи, в парке «Авангард» в Электростали — фотовыставку-экспозицию об Н. А. Второве и так далее. Отметим, что мероприятия организованы при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.