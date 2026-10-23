Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

В Кузбассе двое обвиняемых по делу о незаконной охоте, во время которой погиб 17-летний подросток, остались под домашним арестом. Апелляция прокурора с требованием вернуть их в СИЗО не удовлетворила районное решение, пишет VSE42.RU .

14 октября 2026 года Крапивинский районный суд сменил двум кузбассовцам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест — ограничения будут действовать до 5 апреля 2027 года. Гособвинитель в апелляционном представлении просил отменить это решение и поместить каждого обвиняемого в СИЗО, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Однако в суде пояснили: речь идет об обвинении в ненасильственных преступлениях средней тяжести. По статье 108 УПК РФ, заключение под стражу в таких случаях как мера пресечения не применяется. Оснований для отмены решения районного суда не нашлось — фигуранты остались под домашним арестом.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 31 мая 2026 года. По версии следствия, трое мужчин приехали в Крапивинский округ на охоту без разрешения, осматривали местность через тепловизор, и один из них выстрелил в объект, приняв его за животное. Пуля попала в голову 17-летнему подростку — он погиб на месте. Теперь одного из мужчин обвиняют в убийстве, остальных — в незаконной охоте.