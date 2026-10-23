Умер радикальный голос послевоенной Японии, писатель Рю Мураками

Gentosha: на 75-м году жизни умер известный японский писатель Рю Мураками

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Не стало японского писателя Рю Мураками, сообщает издание Gentosha. Он скончался 17 октября у себя дома на 75-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Рю Мураками был одной из самых заметных фигур современной японской литературы. За свою жизнь писатель создал более 40 романов. Самые известные его произведения — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп».

Критики называли Мураками радикальным голосом послевоенной японской литературы. Он также является лауреатом множества литературных премий. Его книги переведены на многие языки и пользуются популярностью за пределами Японии.

Стоит отметить, что у Рю Мураками есть известный однофамилец — Харуки Мураками. Он написал такие романы, как «Охота на овец», «Норвежский лес» и «Хроники заводной птицы».

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Шазам» Майкла Грэя.

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