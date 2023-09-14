ОКР поддержит отстраненных олимпийцев выплатами

Об этом глава ведомства рассказал на заседании спортсменов ОКР, которое проходит в Москве 14 сентября. Слова Позднякова приводят РИА Новости.

Согласно готовящемуся проекту, на выплаты будут претендовать олимпийцы, продолжающие тренироваться в условиях отстранения от участия в международных турнирах.

«Любая работа должна получать поощрение. Министерство спорта активно работает в этом направлении, федерации вводят стимулирующие выплаты. Глава государства тоже высказался, он многое сделал для спорта и внимательно относится к его проблемам. У ОКР нет возможностей государства, но мы готовы восполнить потери наших спортсменов», — сказал Поздняков.

Он подчеркнул, что выплаты спортсменам должны быть предусмотрены в том размере, в каком они получали по результатам чемпионатов мира. По словам Позднякова, члены олимпийской команды получат по 150 тысяч рублей в 2023 году и столько же — в начале 2024-го года.

Как отметил глава ОКР, для летнего вида спорта сумма выплат составит 500, 350 и 250 тысяч рублей в зависимости от результатов, показанных на Олимпийских играх.

После начала специальной военной операции РФ на Украине российских и белорусских спортсменов исключили из числа участников международных турниров. О том, когда представители России и Белоруссии будут допущены к соревнованиям, неизвестно.