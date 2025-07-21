Округ Пушкинский дарит вдохновение: фестиваль в честь Маяковского

19 июля в городе Пушкино, в сквере Солнца возле библиотеки, носящей имя Владимира Маяковского, состоялся яркий поэтический фестиваль, приуроченный к годовщине рождения знаменитого поэта.

Город Пушкино занимает особое место в творческой биографии Маяковского, так как именно здесь он проводил летние месяцы, находя вдохновение для создания своих бессмертных произведений. В связи с этим, ежегодно в Пушкино организуется этот масштабный фестиваль.

Библиотеки города подготовили для посетителей насыщенную и разнообразную программу, которая дала возможность погрузиться в атмосферу поэзии и художественного творчества.

В центре внимания был гала-концерт областного конкурса позитивной литературы «Солнце», названного в честь Владимира Маяковского. На суд публики были представлены работы молодых и одаренных авторов, демонстрирующих новые подходы к поэтическому слову. Любители поэзии получили шанс высказаться на открытом микрофоне, поделившись своими собственными стихами.

Помимо концерта, фестиваль предложил множество других интересных событий: зрители были увлечены театральной постановкой, узнали много нового из презентации, подготовленной сотрудниками музея-усадьбы «Мураново», и насладились выступлениями членов Союза писателей России.

В течение всего дня были организованы интерактивные зоны с различными развлечениями. Посетители могли принять участие в захватывающем квесте, сделать памятные фотографии в тематических фотолокациях, раскрыть свой творческий потенциал на мастер-классах и посетить увлекательные выставки. Для поклонников интеллектуальных развлечений были организованы шахматные турниры, возможность вспомнить любимые игры Владимира Маяковского, создание познавательных лэпбуков и возможность оставить оригинальное граффити на асфальте.