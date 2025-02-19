Оксана Самойлова и Джиган подарили на день рождения сыну корову

Рэпер Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой исполнили необычную мечту своего пятилетнего сына Давида. Мальчик не так давно намекнул родителям на желание завести корову, и спустя некоторое время родители решили удивить его незабываемым подарком на день рождения.

В соцсетях Оксана опубликовала видео, на котором запечатлен момент вручения «подарка». По словам родителей, мальчик настойчиво уговаривал их завести такое домашнее животного, и, судя по его реакции, ожидания родителей оправдались — в первые минуты Давид был в полном восторге от нового четвероногого друга.

Поклонники пары охотно поделились своими эмоциями в комментариях под видео. Многие отметили, что с такой мамой, как Оксана, стоит быть осторожнее в своих желаниях, ведь они могут воплотиться в жизнь самым неожиданным образом.

У самой Оксаны Самойловой есть коза. Девушка регулярно делится видеороликами и фотографиями со своим домашним питомцем. Звезда отмечала, что коза оказалось очень умной и смышленой.

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