Оксану Самойлову высмеяли за вокал после выхода песни

Бывшая жена Джигана (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вейнштейн) Оксана Самойлова решила попробовать себя в новом амплуа. Она выпустила свою первую песню под названием «Мамми», передает The Voice. Трек появился в Сети спустя три месяца после того, как пара официально объявила о разводе после тринадцати лет брака.

В клипе Оксана предстала в белом парике и платье-комбинации. Ее партнером по съемкам стал мужчина с полуголым торсом. Сама песня, по задумке артистки, посвящена уверенности в себе и совмещению разных ролей в жизни.

Однако блогеры и интернет-пользователи восприняли дебют Самойловой скептически. В Сети появились многочисленные насмешки над ее вокалом и качеством клипа. Некоторые сравнивали ее с Ольгой Бузовой.

На волну хейта Оксана отреагировала спокойно. Она заявила, что не претендует на серьезное признание и не ждала иной реакции.

«Очень страшно и сложно всегда идти во что-то новое. Это всегда сопровождается тонной хейта — и обоснованного, и нет. Не относитесь серьезно, это просто творчество. Я ни на что не претендую, просто хотелось подбодрить девчонок — чтобы у нас был трек, который возвращает нам внутреннюю силу, чтобы каждая сказала: "Да, я королева бала!" К хейту я готова, если что, это уже база», — заявила Самойлова.

Напомним, что развод Оксаны и Джигана состоялся 1 апреля. Четверо детей остались жить с матерью, но регулярно видятся с отцом. Сама Самойлова заверила, что не будет размениваться на сомнительные интрижки.

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