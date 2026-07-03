«Я привыкла жить с этим»: Анна Седокова выпустила песню о браке с Янисом Тиммой

43-летняя певица Анна Седокова вновь вернулась к теме своего брака с покойным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В его день рождения, 2 июля, она откровенно рассказала о жестоком обращении со стороны бывшего мужа. По ее словам, Тимма не только избивал ее, но и бросал нож в ребенка. Следователи, которые вели дело после смерти спортсмена, предупредили певицу, что он мог ее убить. Эта информация стала для Анны шоком, но она решила не молчать.

В подтверждение своих слов Седокова опубликовала эротическое видео, снятое в Майами. На кадрах она целует Тимму и вспоминает, что его отец тоже избивал мать, пишет The Voice. По ее мнению, это объясняет агрессивное поведение Яниса — он повторял путь своего отца.

Фото: [ скриншот видео ]

На фоне этого Анна выпустила новую песню под названием «Голая», слова к которой написала вместе с Дмитрием Поповым. Музыку создал Иван Соловьев. В этой композиции певица выражает свои чувства и эмоции, связанные с пережитым.

«Люблю горячо, потом холодно — ты уже мой. Люблю проникать в твою голову. Покоряю тебя, покоряясь тебе, голая. Люблю, когда ты меня хочешь», — говорится в песне.

Седокова не скрывает, что брак с Тиммой оставил глубокий след в ее душе. Но она продолжает жить и творить, превращая боль в творчество.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова упала прямо во время выступления после появления блогера.