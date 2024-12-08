Олег Газманов объяснил, почему передумал уходить на пенсию
Фото: [rutube.ru]
73-летний Олег Газманов собирался уйти на заслуженный отдых еще три года назад, но передумал после начала пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию «7дней».
Музыкант решил, что в сложный период нужно поддержать группу. Он всем выплачивал зарплату и никого не уволил.
После начала спецоперации певец тоже оказался очень востребован и понял, что не может оставить работу. Кроме того, он взял на себя руководство проектом «Родники».
В результате артист решил продолжить творческую деятельность.
Напомним, Олег Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». А в июле этого года видеохостинг YouTube заблокировал страницы нескольких звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых оказался и Олег Газманов.
Но музыкант уже не раз говорит, что не переживает из-за наложенных на него санкций.
Ранее Олег Газманов раскритиковал радиостанции и телеканалы за замалчивание песен об СВО.