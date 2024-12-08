Олег Газманов объяснил, почему передумал уходить на пенсию

73-летний Олег Газманов собирался уйти на заслуженный отдых еще три года назад, но передумал после начала пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию «7дней».

Музыкант решил, что в сложный период нужно поддержать группу. Он всем выплачивал зарплату и никого не уволил.

После начала спецоперации певец тоже оказался очень востребован и понял, что не может оставить работу. Кроме того, он взял на себя руководство проектом «Родники».

В результате артист решил продолжить творческую деятельность.

Напомним, Олег Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». А в июле этого года видеохостинг YouTube заблокировал страницы нескольких звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых оказался и Олег Газманов.

Но музыкант уже не раз говорит, что не переживает из-за наложенных на него санкций.

Ранее Олег Газманов раскритиковал радиостанции и телеканалы за замалчивание песен об СВО.