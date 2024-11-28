Газманов раскритиковал радиостанции и телеканалы за замалчивание песен об СВО

Российским телеканалам и радиостанциям стоит почаще ставить в программу песни о спецоперации, поскольку именно они актуальны в данное время. Так считает известный певец Олег Газманов. Его точку зрения привело издание «Dailystorm.ru».

По мнению артиста, у России сейчас идет война не с Украиной, а со всем Западом. В таких условиях надо почаще крутить песни о войне, как это делали во время Великой Отечественной. С его очки зрения, у россиян есть некий «ген победителя», но на разных каналах замалчивают такие песни.

«Я приношу новые песни, которые сейчас актуальны. А на разных программах мне говорят, мы не хотим», — указал он.

Ранее сообщалось, что Газманов стал певцом, который открыл своей песней праздничный концерт на кузбассском горнолыжном курорте «Шерегеш». Мероприятие провели во время старта очередного зимнего сезона. Газманов не только спел свои хиты на концерте в честь этого. Еще до этого в соцсетях разошлось видео, на котором он приглашал россиян на сам концерт и на отдых в такое замечательное место в Кемеровской области.